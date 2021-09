Ritorno a scuola: da lunedì 35 autobus in più in servizio in provincia di Ravenna

Saranno 35 gli autobus in più in provincia di Ravenna che da lunedì 13 settembre entreranno in servizio per assicurare l’arrivo a scuola degli studenti mediante mezzi pubblici in sicurezza. 110 gli autobus in più in tutta la Romagna grazie alla collaborazione fra realtà pubbliche e private. Durante questi mesi sono stati costanti i contatti fra tutti gli enti coinvolti all’interno del trasporto scolastico e del trasporto pubblico. Un tavolo pressoché perenne coordinato dalla Prefettura al quale hanno partecipato istituzioni, scuole e aziende del trasporto pubbliche e private per permettere di arrivare al rientro in classe nella migliore situazione possibile.