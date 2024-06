“Dopo il successo dello scorso anno, Venerdì 28 giugno alle ore 20.00 presso l’infermeria felina di Bizzuno, ritorna la serata di pilates con esercizi di tonificazione muscolare, circondati dai felini ospiti.

L’appuntamento è nell’oasi verde adiacente l’infermeria in Via Buscaroli, rigorosamente muniti di tappetino. Tutti i partecipanti riceveranno tisane fresche gentilmente offerte da Erboristeria Clorofilla, partner della serata. Ingresso per lezione più tisana Euro 10 a persona. Il ricavato verrà destinato all’acquisto di latte in polvere e cibo dedicato ai cuccioli, visti i tanti ingressi di queste ultime settimane.

Durante la serata sarà anche possibile visitare l’infermeria e conoscere i gatti disponibili per l’adozione. Dopo i primi 6 mesi, spiega Marianna Gianstefani, volontaria Enpa – abbiamo già registrato quasi 500 ingressi in infermeria, suddivisi tra gatti di colonia da sterilizzare, adulti in difficoltà e cuccioli orfani ritrovati sul territorio. Purtroppo, nonostante il grande numero di sterilizzazioni, le persone continuano a non sterilizzare i propri gatti di proprietà non preoccupandosi delle conseguenze dei loro comportamenti al di fuori delle loro case. Oltre ai cuccioli da allattare ogni 2/3 ore per i quali necessitiamo di balie, dobbiamo registrare molti ingressi di gatti adulti anziani che presentano patologie renali, dentali, cecità, artrosi, infezioni delle vie urinarie, ecc. Questi gatti non possono passare il loro tempo rinchiusi dentro gabbie e, con terapie adeguate, possono avere un proseguo di vita dignitoso; la serata di venerdì sarà una vetrina anche per loro, per trovare una famiglia che li ami.”

Enpa, Sezione di Lugo