Presso Piazza San Francesco torna in un’edizione “protetta” il Mercatino Acquistando aiuti un bambino della Croce Rossa di Ravenna. Presso la struttura allestita da Croce Rossa è possibile acquistare vestiario, oggettistica e i panettoni solidali dell’Associazione.

I proventi saranno destinati all’acquisto di generi di prima necessità per persone in difficoltà. “Durante questa pandemia le richieste di aiuto sono aumentate ed eroghiamo con continuità supporto con viveri e beni di prima necessità a un numero di famiglie che, rispetto alla situazione pre-pandemica, è più che triplicato.” afferma il Presidente Alberto Catagna.

“Le raccolte alimentari aiutano in questo senso, ma ci sono spese particolari che siamo chiamati a sostenere per le quali occorrono fondi destinati. Questi mercatini ci danno un’opportunità importante: raccogliere fondi e poter raccontare alla comunità i nostri progetti”. Il mercatino sarà aperto dalle 12.00 di venerdì fino alle 19.00 Mentre nelle giornate di sabato osserverà orario 09.30-19.00.

Obbligatorio utilizzo mascherina, igienizzazione delle mani e seguire le indicazioni del personale nell’accesso alla struttura al fine di evitare gli assembramenti e garantire la sicurezza di tutti.