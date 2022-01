Domenica 6 febbraio alle ore 16.00 presso l’Hotel Ala d’oro di Lugo si terrà il corso organizzato dall’Enpa di Lugo per formare balie feline.

Saranno affrontati i temi dell’allattamento, svezzamento e cura durante la crescita. L’associazione fornirà alle balie assistenza continua e tutti i prodotti necessari per l’alimentazione e la cura dei cuccioli oltre alle visite veterinarie.

‘Molti tra i nostri volontari – spiega Elio Geminiani, presidente Enpa – hanno fatto questa esperienza per mancanza di disponibilità da parte delle persone. Purtroppo tanti lavorano, come tutti noi del resto, ma se si vogliono salvare i cuccioli occorre fare qualche sacrificio. Così abbiamo conosciuto famiglie molto collaborative dove papà mamma e figli si alternavano nell’allattare i piccoli durante la giornata, ed è stata un’esperienza talmente emozionante che molti cuccioli non hanno più lasciato le case dove erano ospitati’.

‘L’appello – continua Geminiani – è per tutti coloro che desiderano salvare gattini abbandonati, purtroppo tanti di fronte ad un’emergenza non sanno cosa è corretto fare e cosa assolutamente va evitato per cui con questo corso vogliamo fornire il giusto approccio per tentare di salvare più cuccioli possibili. Ad esempio a volte si crede che il latte di mucca possa essere la soluzione migliore oppure non si pensa all’importanza fondamentale di tenere riscaldato il gattino’.

L’iscrizione al corso è gratuita. Chi intendesse partecipare può inviare una mail all’indirizzo lugo@enpa.org o scrivere direttamente alla pagina facebook dell’infermeria felina.