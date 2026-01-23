Ritiro dimissioni. Missiroli: “Coerenza con impegni presi per la città”. E torna a negare le accuse

“Ritirare le dimissioni è un gesto di coerenza. Ho dato la mia disponibilità a guidare la città e confermo la mia disponibilità, come prevede la legge”. Così, in sostanza, il sindaco di Cervia Mattia Missiroli ha spiegato oggi in conferenza stampa la decisione di ritirare le proprie dimissioni. Il ritiro è avvenuto dopo che anche il Tribunale del Riesame di Bologna ha respinto la richiesta di arresto del primo cittadino. Missiroli ha detto di aver sfruttato i 20 giorni a disposizione per rivedere la propria decisione ed è tornato a respingere ogni accusa nei suoi confronti. Ha negato le violenze alla moglie e ha confermato la volontà di procedere a denunce nei confronti di chi ha scritto o affermato che le violenze si siano realmente verificate. 116 le querele predisposte.