Ritardi nelle visite ambulatoriali. Criticità per gastroscopia, colonscopia, cardiologia e neurologia

Gastroscopia, colonscopia, cardiologia e neurologia sono le visite ambulatoriali che oggigiorno presentano ancora criticità sul territorio dell’Ausl Romagna a causa dei ritardi maturati durante la pandemia.

Grazie ad un accordo con i sindacati e a residui di bilancio, nell’ultimo periodo è stato possibile continuare il recupero delle visite non effettuate nel periodo del covid. L’attività ambulatoriale è stata aumentata del 17%, tuttavia ancora oggi esistono ritardi, che in determinati servizi però sono amplificati da alcune problematiche del territorio.

Per quanto riguarda ad esempio gastroscopia e colonscopia sulle prestazioni ha influito la ristrutturazione della sala endoscopica di Lugo e un calo del 30% del contributo da parte della sanità privata. Ora che la ristrutturazione nella sala lughese è terminata, l’Ausl conta di recuperare le prestazioni arretrate.