Ritardi nei lavori per la Cittadella dello Sport della Graziola: ancora 4-5 mesi di cantiere

I lavori alla Graziola per la Cittadella dello Sport dovrebbero finire fra 4-5 mesi, in ritardo, ma nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR. Nel corso di questi anni il progetto ha incontrato diversi problemi, a cominciare dall’alluvione, che ha portato al ritardo della consegna del cantiere di quasi mezzo anno, fino all’aumento del costo dei materiali. La cittadella sarebbe dovuta costare 3 milioni di euro, 2,5 milioni garantiti dal PNRR. Alla fine avrà un costo di 4 milioni e 300 mila euro: 3 milioni di PNRR e il resto garantiti dal Comune di Faenza.