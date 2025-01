Ritardi ai lavori della Graziola ? Il Comune rassicura

A rilento i lavori per la Cittadella dello Sport alla Graziola ? Se lo stanno chiedendo in questi mesi le associazioni sportive che, da quando è iniziato il cantiere, la scorsa primavera, sono state costrette a trasferirsi su altri campi sportivi per continuare la propria attività quotidiana, con un esborso economico non indifferente. Ogni tanto qualche dirigente ha continuato ad effettuare sopralluoghi al centro sportivo della Graziola, ma molte volte gli operai non erano all’opera o erano in pochissimi. Sono quindi iniziati i dubbi e, passata l’estate, le preoccupazioni. Quasi 3 milioni l’investimento di denaro pubblico sulla Graziola, 2 milioni e mezzo garantiti dal PNRR.

L’amministrazione comunale però rassicura. Nell’ultimo confronto con la ditta che si è aggiudicata il bando è emerso un report delle attività svolte al passo con il cronoprogramma impostato per il progetto.