Sabato 4 marzo dalle 9.30 alle 17 il Parco Naturale di Cervia è pronto ad accogliere i visitatori con una prima giornata in natura ricca di iniziative.

Risveglio al Parco inizia sabato 4 marzo alle ore 14 con i saluti istituzionali e la partecipazione del Sindaco Massimo Medri. Alle ore 14.30 è in programma un’escursione, condotta da guide di Atlantide, riservata alle istituzioni, alle associazioni di categoria e alle attività economiche del territorio lungo i sentieri del Parco per conoscere gli animali locali. Successivamente due attività per i più piccoli: alle ore 15 il truccabimbi e alle ore 16 il laboratorio creativo “Che animale sei?” con cui bambine e bambini potranno costruire con un po’ di creatività una maschera che porteranno a casa.

Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 marzo l’ingresso è gratuito per i residenti del Comune di Cervia.

Il Parco Naturale propone alcune attività anche per domenica 5 marzo. Alle ore 14.30 per i più piccoli truccabimbi a tema, seguito alle ore 15 da un’escursione lungo i sentieri del Parco per conoscere gli animali autoctoni. La giornata termina alle ore 16 con il laboratorio creativo “Che animale sei?”, durante il quale bambine e bambini potranno realizzare una maschera a forma di animale che potranno poi portare a casa come ricordo.

Per informazioni 0544 995671 | parconaturale@atlantide.net

