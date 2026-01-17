Grande soddisfazione al liceo scientifico Oriani di Ravenna per i risultati conseguiti dagli studenti della classe 3 CAM, unico liceo Cambridge della provincia, che hanno ottenuto valutazioni di alto livello all’esame Cambridge IGCSE 0580 Mathematics, sostenuto nella sessione di novembre 2025.

Un traguardo significativo che premia l’impegno costante degli studenti e conferma la qualità del percorso di studi intrapreso, capace di coniugare il curriculum nazionale con standard formativi di respiro internazionale.

Determinante il contributo del team docente, in particolare della professoressa Guerrini, del professor Young e della professoressa Casagrande, che hanno accompagnato la classe con competenza, dedizione e passione, favorendo il raggiungimento di risultati riconosciuti a livello globale.

Il successo della 3 CAM rafforza il valore del percorso Cambridge, pensato per sviluppare solide competenze disciplinari, metodo di studio rigoroso, pensiero critico e uso consapevole della lingua inglese, preparando gli studenti alle sfide universitarie e professionali in un contesto sempre più internazionale.

Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica e uno stimolo a proseguire sulla strada dell’eccellenza formativa.