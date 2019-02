Si chiude la stagione invernale dei Cross Regionali con un’ottima notizia: tre portacolori dell’Atletica Ravenna parteciperanno il 10 marzo ai Campionati Italiani di Cross, a Venaria Reale (Torino): Filippo Fantini, Filippo Gimelli e Mattia Broccoli.

Domenica 24 febbraio si è tenuta la 3° e ultima tappa dei Cross Regionali, a Correggio. Come di consueto molto selettive le gare con circa 100 iscritti in ogni categoria.

Per Atletica Ravenna bellissimo 3° posto per Filippo Fantini nella Cross 2,5 Km Cadetti. Questa prestazione segue l’8° posto nella prima prova regionale di Cesena e il 4° posto del secondo cross regionale di Castellarano (RE).

Grazie agli ottimi risultati ottenuti, Filippo Fantini è stato convocato nella rappresentativa dell’Emilia Romagna ai Campionati Italiani Individuali e per Regioni di CROSS, in programma a Venaria Reale (Torino) il 10.03.2019.

Ottime prove anche per gli allievi dell’Atletica Ravenna nella 5 Km: Filippo Gimelli 13°, e Mattia Broccoli 17°, sempre costanti e a ridosso delle prime posizioni. Anche loro saranno a Torino alla rassegna tricolore con i colori dell’Atletica Ravenna .



Sempre nella gara 2,5 Km Cadetti Luca Pieralisi si è piazzato 58°, mentre nella 2 Km Cadette 21°posto per Francesca Camerani e 46° per Giada Alberani.

Congratulazioni a tutti i ragazzi che rappresenteranno l’Emilia Romagna e Ravenna.

Domenica 24 si è invece tenuto a Modena l‘incontro per Rappresentatative Regionali Indoor per Allievi e Juniores. Il portacolori dell’Atletica Ravenna Francesco Cavina era tra i convocati da Fidal Emilia Romagna, per la gara dei 60 ostacoli allievi.

Cavina ha corso la batteria in 8.45, qualificandosi per la finale. E’ stato il favoritissimo Simone Tecchi (Toscana) a vincere la gara dei 60 hs; per l’Emilia Romagna 2° posto per Alexander Bartolini (Endas Cesenatico) e 6° posto per Francesco Cavina.