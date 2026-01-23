Ristrutturato il Cinema Teatro Veritas di Reda, in via Basiago 136.

“È il risultato di un lavoro serio e condiviso, nato dalla capacità della Parrocchia di Reda di cogliere al meglio un’opportunità importante. Si tratta di un intervento complessivo di oltre 300 mila euro che ha permesso di mettere in sicurezza la struttura, aggiornare l’impiantistica, migliorare la sostenibilità energetica e rinnovare anche l’aspetto estetico e funzionale del teatro” ha sottolineato il sindaco Massimo Isola, presente alla serata di riapertura del polo culturale.

Il progetto ha coinvolto più realtà: la parrocchia, la Sagra del Buon Gustaio, tante piccole e medie imprese che hanno sostenuto il progetto di restauro: “È un esempio concreto di come pubblico, privato e comunità possano lavorare insieme”.

Da sabato 2 febbraio partirà quindi una nuova stagione teatrale: sarà l’occasione per riattivare collaborazioni con gli operatori culturali della città, riprendendo un percorso che negli anni si era fermato a causa delle difficoltà della struttura.

“Il Cinema Teatro Veritas torna così ad essere uno spazio vivo, inclusivo, capace di fare comunità”.