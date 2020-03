Ristorante dona 3 mila euro di alimenti: “Abbiamo resa felice la giornata di diverse famiglie”

3 mila euro di alimenti donato a numerose famiglie. Così il ristorante “La voglia matta” ha deciso di affrontare la chiusura di ristoranti e pizzerie per contenere il contagio da Coronavirus. Al contrario di alcuni altri locali che hanno deciso di trasferire tutta l’attività a domicilio, la realtà di via Proventa, a Faenza, ha preferito, anche per questioni di sicurezza, chiudere tutto. Ma, per evitare di dover buttare tutti gli alimenti non a lunga scadenza, è nato il grande gesto di solidarietà