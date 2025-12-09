Risse fra ragazzi davanti a scuola e alla stazione: diversi episodi in questi mesi

Episodi di risse fra ragazzi davanti a scuola o nei pressi della stazione ferroviaria stanno creando un certo grado di preoccupazione fra genitori e modo scolastico a Faenza. Ci sono stati più casi purtroppo in questi mesi nel faentino. Sono state interessate scuole secondarie di secondo, ma anche di primo grado. Alcune colluttazioni sono state riprese anche coi telefonini, diffuse in rete o tramite i servizi di messaggistica. Oltre a questa forma di aggressività, a preoccupare è anche la presenza di coltelli a scuola. Fortunatamente, nessun arma è stata al momento utilizzata, ma il corpo docente ha già segnalato l’abitudine di molti ragazzi di recarsi a scuola con piccoli coltelli o coltellini svizzeri multiuso in tasca, nello zaino, o legato alla cintura. Un altro dato preoccupante è legato all’età sempre più bassa dei ragazzi coinvolti.