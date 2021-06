Risse a Milano Marittima, il Comune inasprisce i controlli e chiederà i danni di immagine

Milano Marittima studia le contromisure dopo le risse e gli episodi violenti delle ultime settimane. L’amministrazione comunale di Cervia-Milano Marittima ha infatti pronto un piano per cercare di arginare i fenomeni di disordine pubblico che hanno caratterizzato la località negli ultimi weekend. I video ancora presenti su alcune pagine Facebook come “Cervia e Milano Marittima” continuano a far discutere i cittadini. La Prefettura ha già promesso provvedimenti. Aprirà il Posto di Polizia di Pinarella. Il Comune inasprirà i controlli. Il problema riguarda tutta la riviera adriatica, in parte era stato preventivato: venerdì è previsto un confronto fra Regione e sindaci interessati per cercare di sensibilizzare il governo sulla tematica.