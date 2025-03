“Oggi pomeriggio si è verificato uno scontro tra ragazzi di colore ed arabi dentro e fuori il Mc Donalds della stazione di Ravenna. Un ragazzo ne è uscito ferito colpito da un bottiglia di vetro, spargimento di sangue ovunque. Ormai la situazione nell’area urbana dove risiede la stazione è fuori controllo e non è possibile più rimandare la scelta di dichiarare la zona rossa e porre un presidio permanente delle forze dell’ordine” dichiara De Carli (Portavoce nazionale de Il Popolo della Famiglia).

“È ormai evidente che la zona dei giardini Speyer e la stazione sia stabilmente in mano a bande di delinquenti organizzate che si fronteggiano per il dominio dell’area. Chi pensa che questo degrado e violenza sia casuale non ha capito nulla di quello che accade da troppo tempo in questa parte della nostra città. L’amministrazione se non interverrà con la fermezza necessaria si renderà inevitabilmente connivente con quanto sta accadendo” dichiara De Carli.

“È ormai evidente che i residenti siano esausti da questo clima da Far West e che il biglietto da visita per i turisti che arrivano a Ravenna via treno sia pessimo. Serve un cambio di passo con una terapia d’urto come quella che come lista Lega-Pdf-LpRa proponiamo col nostro candidato sindaco Ancisi e la città necessita di un piano quinquennale per liberare dalla microcriminalità e degrado questa zona centrale e strategica della nostra città” conclude De Carli.”