Un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato per minaccia aggravata e porto abusivo di arma al termine di un intervento avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 28 gennaio nel parcheggio del supermercato Aldi di viale Europa.

L’intervento è scattato a seguito della segnalazione di una rissa che avrebbe coinvolto più persone. All’arrivo degli operatori, i soggetti coinvolti si erano già allontanati, ma sul posto è stata rinvenuta un’autovettura Mini Countryman con un finestrino infranto, abbandonata nel parcheggio.

Dai primi accertamenti e dalle testimonianze raccolte è emerso che la lite, particolarmente violenta, sarebbe riconducibile a pregressi dissidi familiari tra due nuclei di origine romena e avrebbe coinvolto numerose persone. Nel corso dello scontro sarebbero state proferite minacce anche mediante l’utilizzo di un coltello.

Alcuni dei partecipanti hanno riportato lesioni lievi e sono stati trasportati al Pronto Soccorso per le cure del caso. Proprio durante gli ulteriori accertamenti sanitari, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico, successivamente rivendicato da uno dei soggetti coinvolti nella vicenda.

Al termine delle verifiche, un uomo è stato indagato in stato di libertà per minaccia aggravata e porto abusivo di arma. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e le responsabilità degli altri soggetti coinvolti.