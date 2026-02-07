Nel corso della giornata di ieri, durante un servizio di controllo nella zona dei Giardini Speyer, sono stati fermati due ragazzi di 19 e 24 anni. Nelle immediate vicinanze dei due fermati, sono stati ritrovati 5 involucri contenenti sostanza stupefacente. Perquisiti, i ragazzi sono stati trovati in possesso di 600 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Nei confronti dei soggetti sono stati avviati i conseguenti provvedimenti di legge, nell’ambito dell’intensificata attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti.

Un ulteriore intervento ha visto impegnato personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, per una rissa verificatasi nei pressi di un noto locale del centro cittadino, episodio che ha destato particolare allarme tra i presenti e richiesto un tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Dalle prime ricostruzioni, l’episodio avrebbe coinvolto circa 6-7 persone. Due dei presunti autori sono stati già identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria, mentre proseguono senza sosta le attività investigative finalizzate all’individuazione degli altri partecipanti e alla completa ricostruzione dei fatti.