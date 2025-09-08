È finita con quattro denunce la rissa scoppiata nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto davanti a un locale della località balneare ravennate.

A intervenire sono stati i Carabinieri della Stazione di Marina di Ravenna, impegnati in un servizio di controllo del territorio nei pressi dei locali frequentati dai giovani. I militari, passando in zona, hanno notato un gruppo di ragazzi che si picchiavano e, all’arrivo dell’auto dell’Arma, alcuni sono riusciti a darsi alla fuga.

Quattro giovani, tre emiliani e un toscano, tutti di età compresa tra i 21 e i 24 anni, sono stati però bloccati e identificati. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, due di loro hanno continuato a minacciarsi e colpirsi, costringendo i Carabinieri a un nuovo intervento per riportare la calma.

Nessuno dei partecipanti ha riportato ferite tali da richiedere cure mediche. Per i quattro è scattata la denuncia per rissa alla Procura della Repubblica. Le indagini proseguono per identificare gli altri coinvolti, anche grazie a testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.