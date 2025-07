Una rissa con accoltellamento ha turbato la quiete della notte nella centralissima Milano Marittima, dove poco dopo la mezzanotte è scoppiata una violenta lite tra alcuni giovani, conclusasi con un ferito e – secondo le prime indiscrezioni – un arresto.

Al momento non sono noti i dettagli esatti della dinamica, ma secondo quanto trapelato, durante la colluttazione un ragazzo sarebbe stato colpito con un’arma da taglio. È stato trasportato in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute diverse pattuglie delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto. Un giovane sarebbe stato fermato e trattenuto, con l’accusa – ancora da confermare ufficialmente – di aver partecipato attivamente all’aggressione.

La zona in cui è avvenuto l’episodio, molto frequentata da turisti e residenti, è stata transennata per i rilievi.

Sono in corso accertamenti per identificare tutti i soggetti coinvolti e ricostruire con esattezza cause e responsabilità. Le autorità mantengono il massimo riserbo, ma non si esclude che l’episodio possa essere legato a futili motivi o a un alterco degenerato rapidamente.