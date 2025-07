Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, gli agenti della Volante della Polizia di Stato di Ravenna sono intervenuti nel pomeriggio di ieri presso la stazione ferroviaria cittadina, dove alcuni passanti avevano segnalato una rissa in corso.

Giunti sul posto, i poliziotti si sono trovati di fronte a una scena particolarmente agitata che coinvolgeva tre persone, tra cui una donna. Secondo quanto ricostruito, quest’ultima si sarebbe avvicinata a un uomo intento a consumare una bevanda al bar e, senza apparente motivo, gli avrebbe spruzzato addosso dello spray al peperoncino. Da lì è scaturita una violenta lite: l’uomo aggredito avrebbe reagito estraendo un coltellino — senza però colpire nessuno — e avrebbe poi spinto la donna a terra.

Grazie al sistema di videosorveglianza della zona, la Polizia ha potuto ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e identificare tutti i soggetti coinvolti. Si tratta di tre persone, tutte di nazionalità straniera, regolarmente presenti sul territorio nazionale e già note alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e la persona. Per tutti è scattata la denuncia per rissa.