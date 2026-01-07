Grave episodio di violenza nella notte di Capodanno a Milano Marittima, dove una rissa scoppiata all’esterno di un locale notturno ha causato il grave ferimento di un giovane, che ha riportato la perdita di un occhio.

Le indagini, finalizzate all’individuazione dei responsabili, sono in corso in maniera serrata da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, che operano sotto la direzione della Procura della Repubblica di Ravenna.

I militari hanno acquisito e stanno analizzando i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle diverse aree interessate dalla vicenda, dai quali sarebbero già emersi elementi investigativi rilevanti.

Secondo quanto ricostruito nei primi accertamenti, la rissa avrebbe coinvolto due gruppi di giovani, provenienti da diverse province dell’Emilia-Romagna, che si sarebbero fronteggiati all’esterno del locale per cause ancora in fase di accertamento.

L’analisi delle immagini ha consentito agli investigatori di individuare alcuni dei presunti partecipanti alla rissa. Le loro posizioni sono attualmente al vaglio degli inquirenti, mentre proseguono le attività investigative per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le singole responsabilità.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree della movida, in particolare durante le notti di maggiore afflusso.