“In riferimento a quanto affermato dalla FP Cgil circa la carenza di mezzi e dotazione di dispositivi nel Servizio Infermieristico Domiciliare (SID) si precisa quanto segue:

Pur nella consapevolezza che i mezzi in dotazione all’Azienda necessiterebbero di un ricambio maggiore, ma come anche le organizzazioni sindacali hanno ben presente servirebbero maggiori risorse, questa Azienda si è sempre impegnata a mettere in atto tutte le soluzioni organizzative possibili per supportare gli operatori e garantire loro la dotazione di auto necessarie per svolgere il loro importante lavoro. Un esempio concreto di questi impegno è l’incremento, a livello aziendale, del parco auto di 100 veicoli in più negli ultimi due anni, che ha portato a 811 auto in dotazione, con ulteriori 13 mezzi in attesa di consegna.

Per quanto riguarda nello specifico l’ambito ravennate, il parco auto consta di 292 veicoli, rispetto ai 251 mezzi presenti nel 2022. In particolare, a partire da febbraio 2025 ne sono arrivati 7 nell’ambito di Ravenna di cui 3 a Lugo, rispettivamente 2 al Servizio di Assistenza domiciliare di Lugo e 1 al Servizio di Riabilitazione territoriale di Lugo.

Il quadro attuale per il territorio di Lugo prevede un parco auto complessivo di 22 veicoli a disposizione del Servizio di Assistenza Domiciliare. Tutte le auto sono regolarmente revisionate e sottoposte a manutenzione secondo le normative vigenti, garantendo standard di sicurezza conformi alle disposizioni del Codice della Strada e del manuale di uso e manutenzione aziendale.

Per quanto riguarda invece i sistemi di sicurezza Beghelli, la dotazione attuale di 17 dispositivi è stata regolarmente assegnata ed è già programmata la configurazione che si concluderà in circa 15 giorni. Analogamente, la distribuzione dei telefoni cellulari aziendali è in corso, compatibilmente con le fasi di configurazione già avviate che si concluderanno entro il mese di ottobre.

Preme far presente che il Servizio di Assistenza Domiciliare ha beneficiato in questi ultimi mesi di significativi investimenti nell’ambito delle progettualità DM 77/2022, con un incremento delle risorse infermieristiche assegnate sul territorio ravennate. Ciò ha consentito di avviare il percorso di integrazione tra Assistenza Domiciliare, Infermiere di Famiglia e Comunità, Infermiere della Case della Comunità che gestisce la patologia cronica, anche sul territorio di Lugo.

Il modello organizzativo adottato ha permesso di ampliare l’offerta assistenziale in risposta ai bisogni della popolazione, attraverso la ridistribuzione delle attività nell’intero arco della giornata, prevedendo inoltre che parte del lavoro del personale assegnato si sviluppi all’interno delle Case della Comunità, per attività quali il telecontrollo, sportello PUA, incontri multidisciplinari, e quindi non necessariamente al domicilio dell’utente.”