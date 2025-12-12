Il Ravenna FC comunica di aver definito in modo consensuale la risoluzione del contratto con il calciatore Umberto Agnelli, difensore di 25 anni. In giallorosso Agnelli ha giocato, anno scorso, una trentina di partite, segnando 1 gol. Quest’anno è stato scarsamente impegnato da mister Marchionni.
“Al giocatore va il ringraziamento della società per il percorso condiviso in giallorosso, per l’impegno e la serietà dimostrati, con l’augurio sincero delle migliori fortune per il prosieguo della carriera, dentro e fuori dal campo” scrive in una nota il Ravenna FC.