Dopo i difficili periodi segnati dal Covid e dalle alluvioni, l’iniziativa “La cultura ospite in Residenza”, organizzata dalla cooperativa In Cammino e dal Consorzio Blu, si propone di riavvicinare le comunità alle strutture residenziali per anziani, aprendo le porte di queste ultime e creando occasioni di incontro e scambio.

Il secondo appuntamento della rassegna si è svolto sabato 22 febbraio presso la Casa di riposo Lega-Zambelli di Brisighella, dove l’editore Mauro Gurioli ha presentato il “Volume del padre”, un’opera che rievoca le tradizioni e le usanze mensili della Romagna di un tempo. La presentazione è stata accompagnata da una merenda a base di assaggi tradizionali, offerta dalla cooperativa Botteghe e Mestieri.

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 15 marzo, alle ore 16, presso la Residenza Santa Umiltà di Faenza (via Cova 19). In questa occasione, Marco Santandrea, dell’associazione “La torre dell’orologio” e ideatore del seguitissimo format social “Faenza in un minuto”, condurrà il pubblico in un viaggio storico attraverso la città, svelando aneddoti e mostrando fotografie d’epoca. L’evento, dal titolo “Faenza in un’ora”, rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino la storia e le tradizioni della città.

L’iniziativa “La cultura ospite in Residenza” proseguirà fino a settembre, con un ricco programma di eventi che coinvolgeranno diverse strutture residenziali per anziani del territorio.