Rischio climatico e diritto penale dell’economia: giornata di confronto fra Università

“Rischio climatico e diritto penale dell’economia”. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna ha ospitato un convegno del Master in Diritto Penale dell’Impresa e dell’Economia “Filippo Sgubbi”, una giornata di confronto fra diverse Università italiane, con il contributo di consiglieri della Corte Suprema di Cassazione, dedicata ai cambiamenti climatici e alle conseguenze sul piano della responsabilità penale degli individui e delle imprese.