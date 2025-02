Il Senatore Marco Croatti e l’Onorevole Stefania Ascari hanno presentato un’interrogazione al Senato e alla Camera per chiedere chiarimenti e interventi urgenti in merito al rigetto delle domande di indennizzo da parte di AgriCat, il fondo nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole.

Secondo diverse fonti di stampa, molti agricoltori dell’Appennino romagnolo, colpiti duramente dalle ripetute alluvioni degli ultimi due anni, si sono visti respingere circa l’80% delle 5.000 richieste di risarcimento presentate. Una situazione inaccettabile, che rappresenta una doppia beffa dopo gli insufficienti ristori del passato, quando furono stanziate cifre esigue a fronte di danni per decine di migliaia di euro.

“Più volte il Ministro Lollobrigida ha promesso fondi immediati e una copertura totale dei danni subiti dagli agricoltori. Ora è il momento di mantenere quegli impegni e offrire un sostegno concreto a chi è stato colpito da questa calamità” – dichiarano il Sen. Croatti e l’On. Ascari. “Chiediamo al Ministro di intervenire con urgenza per modificare i parametri di valutazione adottati da AgriCat, riesaminare le domande respinte e garantire ristori adeguati e tempestivi. È fondamentale evitare che situazioni simili si ripetano in futuro, per tutelare il lavoro e la sopravvivenza degli agricoltori, tra i primi a subire le conseguenze dei cambiamenti climatici”.

La battaglia per il giusto riconoscimento dei danni subiti dagli agricoltori colpiti dalle alluvioni continua in Parlamento, con il Movimento 5 Stelle in prima linea per garantire il rispetto delle promesse fatte dal Governo e la salvaguardia del comparto agricolo dell’Emilia-Romagna.