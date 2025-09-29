A seguito dell’approvazione del Decreto Legislativo nr.65/2025, che ha introdotto rilevanti novità in merito ai rimborsi delle spese per il ripristino dei danni causati dall’alluvione ad aziende e cittadini, Confartigianato della provincia di Ravenna ha voluto promuovere un momento di informazione e confronto aperto a tutti gli interessati:

MARTEDI 30 SETTEMBRE 2025 alle ore 17.30

presso Confartigianato della provincia di Ravenna

in Viale Berlinguer, 8 – Ravenna

interverranno:

Manuela Rontini

Sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna

Ing. Fabrizio Curcio

Commissario alla ricostruzione eventi alluvionali Emilia-Romagna

La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati