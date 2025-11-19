Le pialasse Baiona e Piomboni sono un patrimonio naturalistico di rilievo nazionale e internazionale, all’interno del Parco del Delta del Po, e la loro cura è indispensabile per mantenere e, in alcune situazioni, ripristinare le condizioni ambientali. Vanno in questa direzione due delibere, approvate nell’ultima giunta comunale, riguardanti la demolizione di alcuni manufatti abusivi, raccolta rifiuti e smaltimento materiale di risulta nella pialassa Baiona e la demolizione di alcune strutture abusive adibite a capanni da pesca, cavane e pontili nelle pialasse Baiona e Piomboni. L’impegno economico complessivo ammonta a 275mila euro.

“Riteniamo indispensabile recuperare, conservare e qualificare per fini ambientali, culturali, formativi e turistici, queste aree di interesse naturalistico facenti parte del nostro patrimonio ambientale – affermano l’assessora alle Aree naturali e Parco del Delta del Po, Barbara Monti, e l’assessore al Patrimonio, Massimo Cameliani –. La rimozione di questi manufatti renderà più salubri quei luoghi, che rappresentano importanti ambienti di alimentazione per le specie coloniali nidificanti nelle vicine zone umide di Punte Alberete e Valle Mandriole e per una ricca avifauna migratrice. Inoltre, questa operazione contribuirà alla rivitalizzazione e promozione di queste zone, aumentando così l’attrattività dell’area come luogo per lo svolgimento di attività all’aria aperta, a fini turistici, ricreativi e sportivi”.

Una delibera fa riferimento al margine settentrionale della pialassa Baiona, in alcune aree circoscritte del canale Taglio, dove è stato rilevato uno stato di degrado causato dalla presenza di manufatti provvisori e abusivi in stato di abbandono, modeste imbarcazioni fatiscenti, rifiuti abbandonati.

L’altra delibera evidenzia che nelle pialasse Baiona e Piomboni sono state individuate 14 situazioni, tra capanni abusivi adibiti alla pesca, cavane, imbarcazioni e pontili che saranno demoliti.