Riqualificazione viale di Punta Marina. «Più verde e pista ciclabile, ma qualche parcheggio in meno»

Partecipatissima la prima assemblea con i cittadini per il rifacimento di viale dei Navigatori a Punta Marina. I lavori, parte delle compensazioni di Snam del rigassificatore, avranno un budget di 4,6 milioni di euro e partiranno a settembre 2026 per poi interrompersi per l’estate 2027 e riprendere dopo l’estate. Tre i progetti preliminari presentati, guidati da alcune linee guida: più verde, migliore mobilità per gli utenti deboli con pista ciclabile, minor congestionamento sul viale. Questo potrebbe comportare la riduzione di una ventina di parcheggi