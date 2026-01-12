Riqualificazione delle strutture ricettive: al via un bando per aiutare le imprese

Bando da 11 milioni di euro per aiutare la riqualificazione delle strutture ricettive dell’Emilia-Romagna. Partirà il 16 febbraio il bando EuReCa Turismo, dedicato alla qualificazione, al potenziamento e alla diversificazione dell’offerta turistico-ricettiva.

Le imprese potranno così accedere più agevolmente a finanziamenti bancari, supportati dai Confidi e da un meccanismo di garanzie pubbliche. Il bando prevede un contributo massimo per impresa pari a 150mila euro, composto da abbattimento del tasso di interesse fino al 6% annuo e un contributo fisso di 10mila euro. Il finanziamento potrà coprire fino al 100% del costo dell’intervento, per importi compresi tra 100mila e 1 milione e 400 mila euro.

Le domande potranno essere accolte fino al 30 ottobre.