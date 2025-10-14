La consigliera comunale del Partito Democratico Fama Lo ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione della piazza di Fosso Ghiaia, avviati nel novembre 2024.

Nel corso della seduta, l’assessore ai lavori pubblici Massimo Cameliani ha comunicato che sono stati ultimati i lavori e restano da completare solo opere accessorie, come la posa di alcuni arredi.

La riqualificazione della piazza di Fosso Ghiaia, che rappresenta un importante luogo di aggregazione per la comunità, rientra tra gli interventi che il Partito Democratico considera strategici per la qualità della vita e la valorizzazione dei centri del forese. Il PD continuerà a monitorare con attenzione l’attuazione degli interventi in corso, con l’obiettivo di garantire una crescita equilibrata e servizi di prossimità in tutte le aree del territorio comunale.