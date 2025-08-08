Riqualificato il Centro Dialisi di Cervia

Riqualificato il Centro Dialisi della Casa della Comunità di Cervia. Aumentati i posti, riammodernate le strutture e gli ambienti, resi più accoglienti i locali, aggiunti posti per i pazienti non residenti a Cervia, in città per turismo o comunque per un soggiorno temporaneo. L’investimento rientra nel piano PNRR per l’ex ospedale San Giorgio.

Indispensabili però le donazioni da parte dei privati. I fondi del PNRR infatti hanno coperto unicamente i lavori per i locali e per le strumentazioni. Gli arredi sono invece stati acquistati grazie alle donazioni, che complessivamente, hanno raggiunto diverse decine di migliaia di euro.

La riqualificazione del polo sanitario continuerà con la medicina riabilitativa, l’area pediatrica e vaccinale e il cortile interno.