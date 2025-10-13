Riqualificare il centro storico di Faenza: la petizione del Gruppo Blu supera gli 820 sottoscrittori

Consegnate le 823 firme per chiedere la riqualificazione del centro storico di Faenza. Si è conclusa la petizione aperta su Change.org dal Gruppo Blu. I promotori dell’iniziativa, Laura Ferrari e Cesare Reggiani, vorrebbero che il loro lavoro per la causa non si esaurisse in questi mesi. Vorrebbero che i temi sollevati fossero in qualche modo portati avanti per risolvere le problematiche evidenziate e per continuare a stimolare l’amministrazione comunale. Il Gruppo Blu infatti vede un centro storico impoverito, ormai da anni, da ben prima dell’alluvione e del covid. Le due emergenze hanno assorbito le forze dell’amministrazione comunale e, gioco forza, il resto è stato tralasciato.