L’Unione della Romagna Faentina comunica che da questa mattina, mercoledì 16 aprile, è stata ripristinata la normale circolazione veicolare in via degli Insorti. La strada, nelle scorse settimane, era stata interessata dai lavori per la realizzazione della nuova rete del gas. La prossima fase del cantiere interesserà la zona della rotatoria Francesco Lama. Prima dell’inizio del successivo intervento verrà data notizia attraverso i canali istituzionali del Comune e attraverso una nota alla Stampa.