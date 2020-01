Hera riprende i lavori di completamento dell’intervento fognario in via Vittorio Veneto. Si tratta del completamento del terzo lotto che prevede la realizzazione di un bypass di fognatura con scavi profondi fino a 6 metri per intercettare e collegare tra loro diverse condotte, già realizzate mediante una tecnica sotterranea ‘senza scavo’ denominata Toc, meno impattante per i cittadini e per la quale Hera ha sviluppato grande esperienza.

A causa della complessità dell’intervento la viabilità di Viale Vittorio Veneto dovrà essere chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia in prossimità dell’incrocio con Viale Oriani per tutta la durata dei lavori che dovrebbero terminare entro fine febbraio, salvo imprevisti.

Il ripristino definitivo del manto stradale sarà realizzato successivamente, una volta che i riempimenti degli scavi si saranno stabilizzati.

Il cantiere prevede anche l’asfaltatura finale su via G. di Vittorio, dove lo scorso anno è stata posata la nuova rete fognaria, intervento che fa parte del medesimo progetto.