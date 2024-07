Ripresi i lavori all’ex Caserma Alighieri

Sono ripresi in questi giorni i lavori all’interno dell’ex caserma Alighieri. Il Comune conta di terminare la realizzazione del parco, atteso per il 2021, entro il 2024. Tre anni di ritardo a causa soprattutto della bonifica resa necessaria dopo il ritrovamento di eternit e, durante le operazioni di scavo, di alcune cisterne non segnalate agli uffici comunali.

Si tratta di un progetto del 2018, dal valore, all’epoca, di 3 milioni di euro, ripartiti al 50% fra Comune e Regione Emilia-Romagna, con la bonifica già saliti a 3 milioni e mezzo.