Riprendono le Serate Artistiche dell’Associazione Acquerellisti Faentini “Silvano Drei”, col patrocinio del Comune di Faenza. Come da tradizione un martedì al mese verrà dedicato a un incontro con una personalità dell’arte o della critica. Il primo appuntamento è martedì 16 Novembre 2021 dalle 17.30 alle 19.00 alla sala Bigari in municipio a Faenza con il Maestro Vincenzo (Enzo) Babini, artista e scultore, allievo di Angelo Biancini, che illustrerà la sua opera su Dante “Andar per pace” : cento formelle in cotto ispirate ai canti della Divina Commedia.

A cura di Valeria Cavina, capo progetto “DANTE 2021” per l’Associazione Acquerellisti, in collaborazione con la professoressa Rosalba Rafuzzi, che presenterà il lavoro di Babini, e il professor Rolando Giovannini, Presidente Acquerellisti, che introdurrà l’evento collegandosi all’estemporanea di pittura su Dante svoltasi ad Agosto al Rione Verde a Faenza in collaborazione con gli Acquerellisti.

Sarà presente anche il sindaco Massimo Isola.

L’opera di Babini, in mostra in importanti città nazionali ed internazionali, ora è esposta al Museo TAMO di Ravenna.

Valeria Cavina reciterà brani a tema della Divina Commedia.