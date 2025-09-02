Stanno riprendendo con l’inizio di settembre tutte le attività addestrative del Circolo Ravennate della Spada. La prima gara stagionale infatti è già prevista a San Lazzaro di Savena nell’ultimo weekend di questo mese e riguarderà gli atleti delle categorie assolute in ambito regionale. Gli esordienti, invece, riprenderanno le attività a partire dal 15 Settembre. Nel frattempo alle tre convocazioni agli allenamenti azzurrini di spada per atleti under 20 della società di via Falconieri. Alice Casamenti, Francesco Delfino e Lavinia Delfino si è aggiunta un’ulteriore partacolori giallorossa, ovvero Maria Sole Romanini.

Si tratta di un’autorizzazione del Commissario Tecnico, a riconoscimento del valore dell’atleta sedicenne nel corso della stagione agonistica. L’allenamento collegiale in corso a Formia terminerà sabato 6 Settembre.

Il Circolo continuerà ad essere impegnato a 360 gradi anche nel nuovo anno schermistico sia in ambito agonistico che organizzativo. In quest’ultimo ambito, la novità di quest’anno è che la tradizionale gara nazionale di scherma dedicata agli under 14 di spada si svolgerà al Pala De Andrè il 14, 15 e 16 novembre in anticipo di un mese rispetto agli anni passati.