Riposizionate le lancette dell’orologio della Torre Civica di Faenza

Sono state riposizionate nella mattinata di mercoledì 16 aprile le lancette della Torre Civica di Faenza. L’intervento è stato possibile grazie ad una gru dell’azienda Baldini. Le lancette erano state rimosse lo scorso 19 marzo durante i lavori di restauro dell’intero complesso dell’orologio pubblico. A causa della mancanza di equilibrio, infatti, il meccanismo ultimamente era spesso inceppato. I lavori proseguiranno nel corso della giornata all’interno della Torre Civica per regolare i vari quadranti.

A occuparsi dell’intervento, il personale specializzato della ditta Trebino di Genova, azienda leader nel settore della manutenzione di orologi monumentali, che si è occupata anche del restauro dell’orologio del Quirinale a Roma e della Basilica di San Pietro in Vaticano.

La Torre dell’Orologio ora sarà regolata da un sistema automatico, dotato di controllo da remoto, che consentirà all’orologio di battere le ore e i quarti d’ora sulle campane, oltre a regolare il movimento dei quattro quadranti esterni.

Inoltre, il nuovo meccanismo permetterà l’adeguamento automatico dell’orario in occasione del passaggio all’ora legale e del ritorno all’ora solare.