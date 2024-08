Lunedì 5 agosto ripartono le escursioni in trenino alla Salina di Cervia. La visita guidata, della durata di un’ora, fino all’8 settembre è in programma tutti i giorni alle ore 17.30 e dal 14 al 29 settembre ogni sabato e domenica.

Partendo dal Centro Visite Salina di Cervia, in via Bova 61, i visitatori a bordo di un trenino percorrono i sentieri interni della Salina passando per i bacini salanti fino ad arrivare alle vasche del Vallone. Lungo il percorso è possibile approfondire gli aspetti produttivi e naturalistici della Salina, ma soprattutto vedere angoli inconsueti.

I biglietti della visita sono acquistabili online su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Salina di Cervia.