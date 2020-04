Ripartono i mercati: a Faenza bancarelle in un’area recintata in Piazzale Pancrazi, ma pochi clienti

È ripartito mercoledì 22 aprile a Faenza il mercato ambulante legato ai prodotti alimentari. Non più in Piazza Martiri della Libertà, ma, a causa dell’emergenza dettata dal coronavirus, in Piazzale Pancrazi dve sarà allestito tutte le giornate, da lunedì al sabato, in un’area recintata dove si svolgerà anche il Mercato Contadino a partire dal 24 aprile. Polizia Municipale e volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri erano in campo per monitorare la situazione. Pochi però i faentini che hanno deciso di recarsi al mercato in questo primo giorno.