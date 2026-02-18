Dopo il successo dello scorso anno, torna “Gamecraft” il laboratorio educativo-formativo proposto fra le diverse attività del progetto “Laboratori Urbani Digitali” dell’Unione della Romagna Faentina. “Gamecraft” è rivolto ai giovanissimi di età tra gli 11 e i 15 anni che vivono nei sei Comuni dell’Unione con l’obiettivo di avvicinarli e in modo educativo e divertente alla cultura digitale con un approccio innovativo alla progettazione di videogame. Questa esperienza pratica della durata di tre ore sarà guidata dagli esperti Samuele Bertani, instructional designer della cooperativa bolognese Indici Opponibili e responsabile Ser.In.Ar. del progetto e Matteo Gambini, ricercatore del Dipartimento di Architettura. Ai partecipanti sarà data la possibilità di sviluppare un videogioco e allenare competenze personali e relazionali, come lavoro di gruppo, problem solving, comunicazione efficace e pensiero critico.

I laboratori si svolgono in maniera itinerante nel territorio dell’Unione, sempre allo stesso orario, dalle 14:30 alle 17:30. Il primo incontro si svolge a Casola Valsenio il 24 febbraio, presso la Sala del Consiglio Comunale. La seconda tappa sarà a Solarolo, il 4 marzo, presso il centro di aggregazione “Il Villaggio”. A Brisighella il laboratorio si svolge il 10 marzo presso la Biblioteca Comunale “Carlo Pasini”. L’11 marzo si terrà a Faenza ospitati dalla Biblioteca Comunale Manfrediana, e il 19 marzo si terrà Riolo Terme, presso la Rocca di Riolo. Tappa finale a Castel Bolognese, presso la Biblioteca Comunale “Dal Pane” il 1° aprile.

Le iscrizioni sono già aperte e online sul sito dedicato ai Laboratori Digitali e sul sito dell’Unione (link al form di iscrizione).

“Gamecraft” è finanziato dal Programma Regionale FESR della Regione Emilia-Romagna nell’ambito dell’Agenda Trasformativa Urbana per lo sviluppo sostenibile dell’Unione della Romagna Faentina: vi hanno collaborato l’Università di Bologna, tramite il DISI (Dipartimento di Informatica, Scienza e Ingegneria) e l’Advanced Design Unit (unità di ricerca del Dipartimento di Architettura) e Ser.In.Ar. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Romagna Faentina alla pagina dedicata ( https://www.romagnafaentina.it/progetti/laboratori-urbani-digitali-unione-della-romagna-faentina-fesr).