Ripartito il Treno di Dante: si punta ai 10 mila passeggeri | VIDEO

È tornato a viaggiare sulla linea Firenze-Ravenna il Treno di Dante. 230 posti lungo il vecchio “Centoporte” messo a disposizione dalla Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, con interni in legno, divani imbottiti e dettagli Liberty. In questa seconda edizione, il treno viaggerà i sabato e le domeniche dal 4 giugno al 10 luglio e dal 27 agosto al 30 ottobre, con una corsa straordinaria martedì 1 novembre. Confermate le quattro fermate intermedie: Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella e Faenza. Il sabato il treno viaggerà in formula crociera fermandosi, a seconda delle date, a Brisighella o a Faenza per permettere ai viaggiatori di visitare i due territori. A bordo del treno invece gli assistenti di viaggio narreranno la storia dei luoghi toccati da Dante e tutte le informazioni turistiche necessarie per un eventuale ritorno. Il biglietto del treno, infatti, garantisce l’ingresso gratuito a musei, rocche, teatri, palazzi e uno sconto a ristoranti o locali convenzionati, anche in giorni diversi rispetto a quello del viaggio.