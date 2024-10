Riparte ufficialmente, nella giornata di sabato 5 ottobre, l’attività del comitato territoriale CSI di Ravenna-Lugo e della sua affiliata Gym Academy rivolta ai cittadini con disabilità. L’offerta prevede corsi di avviamento alla pratica sportiva, di attività motoria, dodgeball adattato e di basket per bambini e ragazzi – maschi e femmine – con disabilità intellettivo-relazionale e autismo. A questi si aggiungono i progetti “Sabato con noi”, un momento conviviale, rivolto a persone con disabilità nella fascia d’età 18-65 anni, che permette di condividere un po’ di tempo in compagnia praticando attività motorie e sportive e partecipando a laboratori ludico-ricreativi, “Correndo senza frontiere”, evento legato alla Maratona cittadina, e “Corrinzolando”, l’attività ludico-motoria ed educativa con il supporto di cani addestrati. Nelle prossime settimane, inoltre, prenderà il via il nuovo percorso di formazione per operatori sportivi per la disabilità.

Sono molti i corsi promossi in collaborazione con la cooperativa La Pieve, ormai da anni partner del CSI in diversi progetti sportivi, tra cui attività motorie nei centri diurni e residenziali e anche in palestra.

Per entrare nello specifico dei corsi, riprendono il 5 ottobre quelli di avviamento alla pratica sportiva e costituzione di squadre rivolte a bambini, ragazzi e adulti con disabilità o con necessità di fare attività motoria e sociale (insieme a Gym Academy ASD e ai loro partner); per quanto riguarda Attività motoria e dodgeball adattato, gestita da operatori sportivi per la disabilità con attività a difficoltà diversificate e calibrate sulle esigenze individuali. i corsi sono fissati il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 11 al Pala Costa e il lunedì dalle 15 alle 16 all’Itis.

I corsi di basket per bambini/e e ragazzi/e con disabilità intellettivo-relazionale e autismo, differenziati per età, sono ospitati all’Itis il mercoledì pomeriggio e al Ginanni il giovedì pomeriggio: sono tenuti da due professioniste specializzate in psicologia e psicomotricità.

Il progetto ‘Sabato… con noi’, sarà ospitato a sabati alterni, dalle 9 alle 12, al Centro RicreAzioni di via don Carlo Sala 7. L’obiettivo è condividere un po’ di tempo in compagnia praticando attività motorie e sportive e partecipando a laboratori ludico-ricreativi.

A breve ci si potrà iscrivere a ‘Correndo senza Frontiere’, manifestazione che ha aperto le porte della Maratona di Ravenna alle persone con disabilità. Restando nel campo della corsa, altro progetto del CSI è Corrinzolando, attività ludico-motorie ed educative che, sotto la guida dell’esperta in running e canicross Laura Spada, mirano a sostenere e rinforzare le competenze, promuovendo la socializzazione e il movimento fisico, con il supporto di cani addestrati.

Ancora in fase di programmazione sono i corsi di basket a Lugo, il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, e il nordic walking a Lugo e Fusignano, il sabato pomeriggio. Così come ancora in programmazione con le scuole aderenti sono i laboratori sportivi inclusivi nelle classi in cui sono presenti studenti con disabilità.

L’attività dell’ente di via Bramante non si ferma ai progetti che gestisce direttamente ma si amplia con quelli che vengono condotti in collaborazione con altre associazioni che fanno parte della rete di partnership. Alla palestra Montanari, nei pomeriggi di mercoledì dalle 15 alle 16, in collaborazione con Spazio 104, prenderà il via il corso di attività motoria. Il CSI mette inoltre a disposizione gli operatori per le attività motorie organizzate dalle associazioni ALICE Ravenna – Ictus, Alzheimer Ravenna, Ravenna Parkinson. Entrano inoltre nell’offerta formativa-sportiva la vela (con Marinando), il judo con allenamenti congiunti tra disabili e normodotati (col Centro Sport Terapia Judo), la pratica sportiva per atleti sordi (con il Quadrifoglio) e l’attività adattata in acqua.

In merito all’attività di formazione, a breve inizierà il percorso per operatori sportivi per la disabilità: è previsto un primo livello per i nuovi operatori e incontri di specializzazione per chi ha già ottenuto la qualifica. Nel mese di novembre si terrà inoltre il corso specifico per operatori motori dal tema “la stimolazione cognitivo – motoria: intervento riabilitativo e a valenza psicosociale” in collaborazione con AUSL Romagna e Alzheimer Ravenna. A questi si affiancano percorsi specifici di PCTO con le scuole e attività di volontariato giovanile (in collaborazione con Cacciatori di Idee ODV) per far conoscere agli studenti e ai giovani il mondo della disabilità nello sport e fargli vivere delle esperienze a contatto con gli atleti.

Il CSI è anche disponibile a organizzare altre attività, accogliere richieste, anche da parte di associazioni e servizi per la disabilità, a svolgere attività individuali, a portare avanti percorsi di promozione della pratica motoria e sportiva nei servizi residenziali e diurni per persone con disabilità. Così come vi è la disponibilità ad accogliere chiunque sia interessato a partecipare a percorsi formativi o a svolgere attività di volontariato in palestra e non.