Prende il via mercoledì 31 luglio allo stadio “Bruno Neri” la stagione 2024-25 del Faenza calcio con l’inizio della preparazione al campionato di Eccellenza, sotto la guida del nuovo allenatore Nicola Cavina. Ad affiancarlo gli altri membri dello staff: i preparatori atletici Francesco Di Nunzio e Marco Matulli che seguirà anche la squadra Under 19 come allenatore, il preparatore dei portieri Edmondo Santarelli, il collaboratore Mirko Piazza.

Sono ben sette i volti nuovi: gli esterni Tommaso Ulivieri e Marco Borini, la punta Khadimou Rassoul Ndiaye, i difensori Daniel Cappello e Leonardo Samorè, i centrocampisti Serigne “Bro” Mbacke Gueye e Nicola Missiroli, che torna dopo un anno e vestirà la fascia di capitano.

Avrà un ruolo centrale nello schieramento manfredo e sarà un punto di riferimento come il nucleo di giocatori esperti confermati, a cominciare dal portiere Riccardo Ruffilli, dai difensori Matteo Albonetti e Francesco Gimelli, dalla mezzala Qazim Gjordumi e dai più giovani Shain Karaj, ventiduenne centrale difensivo e Federico Bertoni, centrocampista ventiquattrenne reduci da una stagione importante. A completare l’organico, un gruppo di tredici giovani emergenti, nati negli anni 2005 e 2006, alcuni dei quali hanno già conquistato spazio e minuti nella scorsa stagione, qualcuno giocando anche molte partite da titolari.

Sono quindi 26 i calciatori a disposizione di mister Cavina per le 4 settimane che precedono l’inizio del campionato di Eccellenza, che prenderà il via domenica 1 settembre.

Hanno lasciato il Faenza per trasferirsi in altre società, il portiere Nicholas Bertini (Sesto Imolese), i difensori Stefano Albonetti (Faventia), Giuseppe De Marco (Solarolo), Luca Gabrielli (Lagaro), Nicola Manaresi (Modigliana), i centrocampisti Cristian Benini (Savio), Enrico Ceroni (Modigliana), Andrea Costa (Solarolo), Stefano Marocchi (Sparta Castel Bolognese), Manuel Prati (Sanpaimola); gli attaccanti Riccardo Bagnolini (Fruges), Francesco Pezzi (Fratta) e Giuseppe Lucarelli (al Diegaro). A tutti loro e al mister Agostino Vezzoli, che riparte con un nuovo progetto a Modigliana, va il ringraziamento del Faenza Calcio per l’impegno profuso e la dedizione dimostrata in una stagione coronata da successo con il ritorno in Eccellenza

In vista della prima giornata di campionato di Eccellenza, sono state fissate alcune partite amichevoli in agosto, tutte in trasferta data l’indisponibilità dello stadio “Bruno Neri” in manutenzione dopo la disputa del Palio del Niballo. Le prime tre tutte di sabato: il 3 contro il Progresso Castelmaggiore (serie D), il 10 con l’Edelweiss Forlì (Promozione), il 17 in famiglia con la Virtus Faenza. Poi martedì 20 contro il Sasso Marconi (serie D), ultimo test prima dell’esordio in Coppa Italia, domenica 25 agosto.

Questo l’elenco completo dei giocatori convocati per la preparazione pre-campionato con anno di nascita.

Portieri: Ruffilli Riccardo (1987), Fabbri Diego (2006); Difensori: Albonetti Matteo (1990), Bandini Lorenzo (2005), Borini Matteo (1991), Cappello Daniel (1999), Gimelli Francesco (1999), Karaj Shain (2002), Malavolti Michael (2006), Piancastelli Lorenzo (2005), Samorè Leonardo (2002); Centrocampisti: Bertoni Federico (2000), Bertozzi Cristian (2006), Brusi Marco (2006), Caroli Gian Battista (2005), Gjordumi Qazim (1995), Gueye Serigne Mbacke “Bro” (1993), Missiroli Nicola (1998), Tuzio Luca (2005); Attaccanti: Cavolini Davide (2006), Dardi Francesco (2006), Emiliani Tommaso (2005), Ndiaye Khadimou Rassoul (2002), Mattia Servadei (2006), Ulivieri Tommaso (1996), Zani Federico (2006).