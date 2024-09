Dopo il grande successo di pubblico della stagione precedente, ripartono le proiezioni del cinema Mariani di via Ponte Marino a Ravenna con un evento dedicato e promosso dal mondo dello skate. Giovedì 19 settembre sarà proiettato alle 21, in anteprima nazionale (in lingua originale con sottotitoli italiani), il film “Sk8face” di Matt Bass. La proiezione sarà preceduta da una discesa in skateboard da Porta Adriana, lungo via Cavour fino al Cinema Mariani.

“Sk8face” è un documentario sulla storia dell’arte dello skateboard e della cultura skate, ripercorre l’evoluzione dell’arte dello skateboard da una semplice tavola con ruote da pattini a rotelle fino agli skateboard appesi nei musei di tutto il mondo. Il film è un viaggio di 70 anni, che inizia negli anni ’50 quando gli skateboard erano semplici assi di legno, fino ad oggi quando gli skateboard sono considerati grandi opere d’arte. “Sk8face” è uno sguardo storico su come l’arte dello skateboard ha creato la propria sottocultura influenzando contemporaneamente la moderna cultura pop.

Grazie al film, gli spettatori possono vedere attraverso gli occhi di questi iconici artisti e skateboarder, toccando con mano le loro esperienze di prima mano delle storie dell’arte (sia passato che presente), mentre continuano a spingersi avanti sui propri sentieri. Questi elementi permettono allo spettatore di apprezzare la storia dell’arte dello skateboard e comprendere il suo legame con il mondo dell’arte moderna, e anche di illustrare gli attuali creatori indipendenti e influenzatori culturali. Lo skateboarding è ora un fenomeno globale.

Il film racconta la storia di come l’arte su queste iconiche tavole ha innescato una rivoluzione creativa.