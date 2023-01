Riprenderanno domenica 5 febbraio al Teatro Rasi di Ravenna (via di Roma, 39), sempre alle ore 15.30, le rappresentazioni della 41^ edizione della Rassegna Ritroviamoci al Rasi, interrotta nello scorso mese di dicembre a causa di lavori di manutenzione del Teatro.

Il Gruppo Teatrale La Compagine di Lugo dei fratelli Gianni e Paolo Parmiani sarà in scena domenica pomeriggio con una propria produzione dal titolo “FÔLA FULÂNTA” tratta dal repertorio delle fiabe popolari romagnole

Da migliaia di anni l’uomo ha espresso la primaria necessità di relazionarsi con l’altro attraverso la narrazione e l’ascolto di storie. In un tempo come quello che stiamo vivendo (o piuttosto un tempo senza tempo e senza più memoria ?) paralizzato da isolamenti imposti e spesso devastanti, incontriamo sulla scena alcuni attori costretti a subire le conseguenze di una forzata immobilità che impedisce loro ogni possibilità di azione e relazione, verbale e non verbale.

E’ arrivato dunque per loro (o per tutti ?) il momento di muoversi, di agire, di re-agire nel tentativo di conservare la memoria. In soccorso dei nostri eroi giunge il ricordo delle antiche fiabe popolari di Romagna che si affacciano leggere e libere dagli angoli più remoti del loro passato, per intrecciarsi in un divertente spettacolo tutto da vedere, ascoltare e, se ne vale la pena, tenere a mente. Per essere di nuovo, se si vuole, raccontato a tutti.

… cônta una fôla … cônta una fôla … cônta una fôla …

Costo per singolo biglietto: intero € 9,00; ridotto € 8,00; soci Capit € 7,00.

I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro la domenica un’ora prima dell’inizio degli spettacoli e il giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18.00, oppure online sul sito www.vivaticket.it

La rassegna è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con il Comune di Ravenna -Assessorato alla Cultura e l’adesione della BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese.