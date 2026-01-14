Con l’incontro promosso ieri sera all’Hotel Tatì di Lugo, è ripartito il “Tour dell’ascolto”, organizzato da Coldiretti Ravenna, con l’obiettivo di informare e confrontarsi con tutti gli associati, toccando le varie zone della nostra provincia agricola.

Sul tavolo i temi della manodopera, delle politiche europee, ma anche gli aggiornamenti relativi ai risarcimenti post alluvioni nonché, ovviamente, le questioni attuali e di prospettiva del settore agricolo, con focus mirati su proposte e strategie di Coldiretti e sulle istanze specifiche e prioritarie delle imprese agricole.

Dopo l’incontro di ieri sera a Lugo e quello di oggi pomeriggio, ore 17 all’Hotel Cavallino, per l’area faentina, sabato 17 gennaio, dalle ore 16, Coldiretti incontrerà i soci al Centro Pastorale di Solarolo per discutere in particolare delle politiche agricole europee, mentre la prossima settimana si terranno due ulteriori incontri:

per la zona della collina faentina, il 20 gennaio, alla sala parrocchiale di Errano, ore 20:30, e per l’area bassoromagnola, il 26 gennaio, sempre alle ore 20.30 alla sala Palazzo Vecchio di Piazza della Libertà, 5, a Bagnacavallo.

“Durante questi incontri, che proseguiranno poi anche sul territorio del Comune di Ravenna, tratteremo argomenti di stretta attualità e di grande importanza – afferma il Direttore di Coldiretti Ravenna, Assuero Zampini – invitiamo dunque tutti gli interessati a non mancare e a partecipare numerosi”.