Riparte il settore arredamento: le preoccupazioni di negozi e agenti di commercio

Il settore arredamento è pronto a ripartire. Le aziende produttrici torneranno a lavorare dal 4 maggio. I negozi, secondo il nuovo decreto, apriranno dal 18. Una differenza di due settimane che non è stata accolta positivamente all’interno della filiera che ora si sta muovendo per ottenere un cambiamento della normativa o comunque una deroga. Non appena riapriranno i negozi, torneranno a lavorare anche una serie di liberi professionisti che costituiscono l’anima del mercato: gli agenti di commercio, che torneranno ogni giorno a spostarsi costantemente da una realtà ad un’altra, fuori di casa dalla mattina alla sera e di fronte una realtà completamente modificata